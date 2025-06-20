В Казахстане подростки продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с репродуктивным здоровьем, не получая при этом достоверной и своевременной информации. Об этом на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике заявила заместитель председателя Нацкомиссии, советник председателя Сената Парламента Жулдызай Искакова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, в школах по-прежнему отсутствует системное половое воспитание, а попытки говорить об этих темах остаются разрозненными и некоординированными.

"В обществе по-прежнему сохраняется разрыв между реальной потребностью подростков в достоверной информации о репродуктивном здоровье и ограниченными возможностями её получения в рамках системы образования. С одной стороны, медицинское сообщество ясно и чётко говорит о том, что необходимо последовательно обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с подростками. С другой стороны, в сфере образования до сих пор преобладает осторожность и нежелание брать на себя ответственность за эти темы с аргументацией, что их обсуждение должно происходить исключительно в семье. Однако не каждый родитель готов обсуждать эти темы со своими детьми. Для многих эта тема табуирована. Пока мы занимаемся перекладываем ответственности между секторами и семьей, подрастают поколения, которые совершают те же ошибки, сталкиваются с теми же рисками и остаются без базовых знаний о своём теле, правах и границах", – подчеркнула Искакова.

По мнению Жулдызай Искаковой, при организации профилактической и просветительской работы важно уделять внимание не только девочкам. В школах фиксируются случаи насилия не только в отношении подростков, но и со стороны самих подростков. Поэтому вопросы личной безопасности, уважения границ, знания о физиологии и правах должны доноситься до всех учащихся вне зависимости от пола.

"Доступ к достоверной информации о здоровье - это не привилегия, а право. И стыдиться здесь нечего", – отметила Искакова.

Участники заседания предложили внедрить в школьную программу возрастно-адаптированное и научно обоснованное образование. Предмет будет включать основы полового созревания, профилактику заболеваний, навыки общения, уважение личных границ.

Также было предложено провести системную подготовку педагогов, которые смогут безопасно, корректно и профессионально говорить на эти темы с детьми.