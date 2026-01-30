В 2025 году органы внутреннего государственного аудита предотвратили попытки необоснованного увеличения сумм государственных контрактов на 57,5 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых направлений экономии бюджетных средств стал контроль за заключением дополнительных соглашений к действующим договорам.

– По закону предусмотрено, что дополнительные соглашения к договорам могут заключаться по итогам экономии либо в случае объективной необходимости увеличения средств. Однако на практике отдельные заказчики пытаются использовать этот механизм для необоснованного увеличения суммы контрактов, — пояснил Даурен Кенбеил.

В результате камерального контроля дополнительные соглашения были заблокированы ещё на этапе проверки.

– По итогам 2025 года органы внутреннего государственного аудита в ходе камерального контроля выявили такого рода намерения на сумму 57,5 миллиарда тенге. По всей стране заказчики хотели дополнительно увеличить суммы своих договоров именно на эту сумму. Эти договоры не были заключены, — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что речь идёт не о зафиксированных нарушениях, а о предотвращённых рисках.