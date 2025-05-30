На ветеринарном контрольном пункте "Карасу", расположенном в приграничной зоне Кордайского района Жамбылской области была пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии мяса крупного рогатого скота весом 20 тонн, передаёт BAQ.KZ.

Груз следовал с территории Кыргызской Республики в Казахстан на автотранспорте.

Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, в ходе проверки выяснилось, что, несмотря на наличие ветеринарных сопроводительных документов, ввоз продукции нарушал действующие ограничения.

Согласно указанию Минсельхоза, ввоз мяса из ряда регионов ограничен из-за угрозы распространения ящура.

По итогам проверки было вынесено административное постановление в отношении компании-перевозчика. Предприятию назначен штраф, а транспортное средство с грузом возвращено обратно на территорию Кыргызстана.

В ведомстве подчеркнули, что строгий контроль на границе направлен на защиту здоровья людей и животных, а также на недопущение заноса опасных заболеваний. Перевозчиков призвали строго соблюдать ветеринарно-санитарные нормы при перемещении продукции животного происхождения.