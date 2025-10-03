Министерство юстиции Республики Казахстан представило новый искусственный интеллект, созданный для поддержки юридических служб государственных органов. Демонстрация сервиса прошла в Судебной администрации в рамках исполнения поручения Главы государства, передаёт BAQ.KZ.

Разработанный ИИ-агент работает исключительно с официальными источниками — Эталонным контрольным банком нормативных правовых актов и системой "Әділет", не используя открытые интернет-данные. Кроме того, в систему интегрировано законодательство ряда стран, включая Францию, Германию, Польшу, Грузию, Россию, Беларусь и Узбекистан, и этот перечень планируется расширять.

Что умеет новый ИИ:

- анализировать историю изменений законодательства и готовить сравнительные таблицы;

- выявлять противоречия и коллизии в подзаконных актах;

- проверять соответствие нормативных актов иерархии правовой системы;

- проводить международный сравнительный анализ;

- находить нормы, противоречащие Конституции РК, на основе решений Конституционного Суда.

ИИ формирует аналитические обзоры, рекомендации по редактированию статей и справочные материалы, которые могут использоваться юристами госорганов.

Ожидается, что внедрение технологии значительно ускорит анализ законодательства, повысит качество правотворческой деятельности и обеспечит соответствие правовой базы Конституции и международным стандартам.