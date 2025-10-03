В Казахстане представили ИИ-агента для анализа законов и помощи госюристам
Внедрение технологии значительно ускорит анализ законодательства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство юстиции Республики Казахстан представило новый искусственный интеллект, созданный для поддержки юридических служб государственных органов. Демонстрация сервиса прошла в Судебной администрации в рамках исполнения поручения Главы государства, передаёт BAQ.KZ.
Разработанный ИИ-агент работает исключительно с официальными источниками — Эталонным контрольным банком нормативных правовых актов и системой "Әділет", не используя открытые интернет-данные. Кроме того, в систему интегрировано законодательство ряда стран, включая Францию, Германию, Польшу, Грузию, Россию, Беларусь и Узбекистан, и этот перечень планируется расширять.
Что умеет новый ИИ:
- анализировать историю изменений законодательства и готовить сравнительные таблицы;
- выявлять противоречия и коллизии в подзаконных актах;
- проверять соответствие нормативных актов иерархии правовой системы;
- проводить международный сравнительный анализ;
- находить нормы, противоречащие Конституции РК, на основе решений Конституционного Суда.
ИИ формирует аналитические обзоры, рекомендации по редактированию статей и справочные материалы, которые могут использоваться юристами госорганов.
Ожидается, что внедрение технологии значительно ускорит анализ законодательства, повысит качество правотворческой деятельности и обеспечит соответствие правовой базы Конституции и международным стандартам.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- "Биткоиновая королева": китаянка признала вину в крупнейшем криптомошенничестве Великобритании
- Вымогатели два года держали в страхе жителя Актобе