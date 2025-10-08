Полиция Алматы предупредила о распространении новой схемы интернет-мошенничества, связанной с рассылкой фальшивых штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники рассылают письма и сообщения на электронную почту и в мессенджеры, указывая персональные данные водителей, номер автомобиля и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая атака: введя данные банковской карты, человек предоставляет мошенникам доступ к своим счетам. В некоторых случаях ссылки содержат вирусы для кражи персональных данных. Подобные атаки уже фиксировались в США и России, существует риск их распространения и в Казахстане, сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Анес Калдыбаев.

Полиция напоминает, что официальные уведомления о штрафах приходят только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Проверить штрафы можно на порталах egov.kz, qamqor.gov.kz и через мобильные приложения банков.

Если вы получили сомнительное сообщение, не переходите по ссылкам и не открывайте вложения. Проверяйте информацию только на официальных ресурсах, при вводе данных карты — срочно блокируйте карту, обращайтесь в банк и звоните в полицию по номеру 102.