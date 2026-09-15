В Казахстане пресекли деятельность 22 преступных групп, связанных с религиозным экстремизмом

Казахстанская полиция с начала года пресекла деятельность 22 преступных групп, участники которых, по данным МВД, прикрывались религиозно-экстремистскими идеями и совершали вымогательства, грабежи, мошенничества и другие преступления. Задержаны 64 человека, передает BAQ.KZ.

Группы действовали в разных регионах страны, включая Алматы, Актюбинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области.

В МВД сообщили, что их участники занимались сбытом наркотиков, браконьерством и хранили огнестрельное оружие.

Всего полиция раскрыла 155 корыстно-насильственных преступлений, совершенных приверженцами религиозно-экстремистских идей.

Из незаконного оборота изъяли 114 единиц огнестрельного оружия, три единицы холодного оружия, семь гранат, более 1 600 боеприпасов и свыше 32 кг наркотиков.

В Алматы четверо мужчин, которых МВД называет приверженцами радикальных религиозных идей, похитили у жителя города 7,5 млн тенге. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от пяти до шести лет.

В Петропавловске женщину осудили за четыре эпизода мошенничества с ущербом более 2 млн тенге. Она получила три года лишения свободы.

В Павлодаре мужчина был признан виновным в 17 эпизодах мошенничества. Ущерб превысил 8 млн тенге. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Полиция сообщила и о нескольких делах, связанных с распространением радикальных идей в интернете.

В Актобе мужчина получил три года и шесть месяцев лишения свободы за разжигание религиозной розни в социальных сетях и оскорбление представителей других вероисповеданий.

Еще одного жителя Актобе, который, по данным МВД, планировал насильственные акции, приговорили к шести годам лишения свободы за пропаганду терроризма.

В Туркестанской области мужчина распространял в интернете материалы международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

В МВД заявили, что религиозные убеждения не могут служить оправданием насилия, преступлений и разжигания вражды.