В Министерстве национальной экономики состоялась презентация Цифровой карты бизнеса (ЦКБ) на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Проект разработан НПП "Атамекен" и представляет собой информационно-аналитическую платформу с дэшбордами, прогнозными моделями и актуальной статистикой. По словам разработчиков, ЦКБ позволит формировать объективную картину развития предпринимательства, оценивать эффективность мер поддержки, анализировать инвестиционную активность и обеспечивать государственные органы инструментами для принятия взвешенных решений.

"Цифровая карта бизнеса будет интегрирована с государственными и ведомственными базами данных, что позволит повысить точность анализа состояния предпринимательства в стране", — отметил председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.

Для бизнеса новая система открывает доступ к информации о мерах господдержки, приоритетах регионов, инвестиционных проектах, обязательных требованиях по видам деятельности и спросе на продукцию. Это должно помочь предпринимателям находить новые ниши и выстраивать эффективные стратегии развития.

Для государства ЦКБ станет инструментом мониторинга приоритетных отраслей, оценки предпринимательского климата, результативности господдержки, а также контроля встречных обязательств бизнеса.

По данным Миннацэкономики, сегодня малый и средний бизнес обеспечивает около 40% ВВП и почти половину занятости в Казахстане. Внедрение цифровой карты должно способствовать дальнейшему росту этих показателей за счет точной аналитики и системного взаимодействия государства и предпринимателей.

В настоящее время НПП "Атамекен" совместно с госорганами прорабатывает внедрение ЦКБ на платформе QazTech.