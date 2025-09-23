В Казахстане презентовали цифровую карту бизнеса
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве национальной экономики состоялась презентация Цифровой карты бизнеса (ЦКБ) на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.
Проект разработан НПП "Атамекен" и представляет собой информационно-аналитическую платформу с дэшбордами, прогнозными моделями и актуальной статистикой. По словам разработчиков, ЦКБ позволит формировать объективную картину развития предпринимательства, оценивать эффективность мер поддержки, анализировать инвестиционную активность и обеспечивать государственные органы инструментами для принятия взвешенных решений.
"Цифровая карта бизнеса будет интегрирована с государственными и ведомственными базами данных, что позволит повысить точность анализа состояния предпринимательства в стране", — отметил председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.
Для бизнеса новая система открывает доступ к информации о мерах господдержки, приоритетах регионов, инвестиционных проектах, обязательных требованиях по видам деятельности и спросе на продукцию. Это должно помочь предпринимателям находить новые ниши и выстраивать эффективные стратегии развития.
Для государства ЦКБ станет инструментом мониторинга приоритетных отраслей, оценки предпринимательского климата, результативности господдержки, а также контроля встречных обязательств бизнеса.
По данным Миннацэкономики, сегодня малый и средний бизнес обеспечивает около 40% ВВП и почти половину занятости в Казахстане. Внедрение цифровой карты должно способствовать дальнейшему росту этих показателей за счет точной аналитики и системного взаимодействия государства и предпринимателей.
В настоящее время НПП "Атамекен" совместно с госорганами прорабатывает внедрение ЦКБ на платформе QazTech.
Самое читаемое
- "Бесплатные подарки" в Костанае обернулись миллионными кредитами
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Визит Токаева в Нью-Йорк: политологи оценили вероятность встречи с Трампом
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН