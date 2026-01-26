В Казахстане утверждены новые национальные стандарты по защите данных и цифровой безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Комитет принял четыре стандарта, которые усиливают защиту данных, государственных информационных систем и цифровой инфраструктуры страны:

СТ РК 1073-2025 "Средства криптографической защиты информации. Требования к информационной безопасности и процессам жизненного цикла" (взамен СТ РК 1073-2007);

СТ РК 4009-2025 "Информационные технологии. Криптографическая защита информации. Алгоритм блочного симметричного шифрования";

СТ РК ISO/IEC 15408-4-2025 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 4";

СТ РК ISO/IEC 15408-5-2025 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 5".

Два стандарта регламентируют использование национальных средств шифрования для защиты информации, обеспечивая конфиденциальность данных и защиту от несанкционированного доступа. Ещё два стандарта устанавливают единые правила проверки безопасности информационных систем, включая государственные и работающие с секретной информацией.

По словам разработчиков, новые стандарты создают прозрачный подход к защите информации на всех этапах работы систем — от применения шифрования до оценки их надежности.

Применение стандартов позволит Казахстану усилить цифровую устойчивость, защитить критически важную информацию и сделать шаг к технологической и криптографической независимости, минимизируя угрозы от иностранных решений.