С 25 августа по 5 сентября в Казахстане прошли внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения (АОН), передает BAQ.KZ. Предварительные итоги озвучил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Авиационная администрация Казахстана проверила 31 воздушное судно и выявила нарушения требований в сфере гражданской авиации. В результате эксплуатация семи самолетов приостановлена до устранения нарушений.

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях участились предложения эксклюзивных, обзорных и экскурсионных полетов на частных воздушных судах. Многие из таких рейсов совершаются без необходимых разрешений.

В Авиационной администрации напомнили, что в соответствии с законодательством эксплуатантам авиации общего назначения запрещено выполнять воздушные перевозки или авиационные работы за плату. Нарушители будут привлекаться к ответственности.