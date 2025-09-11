В Казахстане приостановят заявки на оплату стоматологии из накоплений ЕНПФ
Казахстанцам временно станет недоступна возможность оплачивать стоматологию за счёт пенсионных накоплений.
Сегодня, 11:12
С 15 сентября 2025 года в Казахстане временно приостановят приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, передает BAQ.KZ.
"Уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме", — заявили в банке.
Речь идёт об использовании так называемых "пенсионных излишков" — суммы сверх порога достаточности, которую казахстанцы имеют право направлять на улучшение жилищных условий, образование или медицинские услуги, в том числе стоматологию.
Причины временного ограничения не уточняются.
