  • 23 Июля, 14:32
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В Казахстане приравняют нападения на медиков к нападениям на полицейских

В Казахстане срочно разрабатывают новые законы ради защиты медиков.

Сегодня, 12:54
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: pixabay.com

По поручению Главы государства Правительство подготовит комплекс мер по усилению защиты медработников Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.  По словам Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.

"Необходимо обеспечить исполнение поручения Главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", —отметил Премьер-министр.
По информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты. Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения. 

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