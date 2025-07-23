По поручению Главы государства Правительство подготовит комплекс мер по усилению защиты медработников Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения. По словам Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.