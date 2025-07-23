В Казахстане приравняют нападения на медиков к нападениям на полицейских
В Казахстане срочно разрабатывают новые законы ради защиты медиков.
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По поручению Главы государства Правительство подготовит комплекс мер по усилению защиты медработников Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения, передает BAQ.KZ.
В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.
По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения. По словам Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.
Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.
"Необходимо обеспечить исполнение поручения Главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", —отметил Премьер-министр.По информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты. Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.
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