В Казахстане приспущены государственные флаги

В связи с объявлением 25 сентября днем общенационального траура государственные флаги приспущены на зданиях всех государственных органов и органов местного самоуправления.

Также приостановлены развлекательные мероприятия и телепередачи развлекательного характера.

Накануне распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25 сентября было объявлено днем общенационального траура в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.