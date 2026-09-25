В Казахстане приспущены государственные флаги
25 Сентября 2026, 00:29
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25 Сентября 2026, 00:2925 Сентября 2026, 00:29
168Фото: Акимат Актюбинской области
В связи с объявлением 25 сентября днем общенационального траура государственные флаги приспущены на зданиях всех государственных органов и органов местного самоуправления.
Также приостановлены развлекательные мероприятия и телепередачи развлекательного характера.
Накануне распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25 сентября было объявлено днем общенационального траура в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.
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