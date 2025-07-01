С 1 июля 2025 года в Казахстане начнёт действовать новая форма семейного устройства для детей, оставшихся без попечения родителей — приёмная профессиональная семья. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасной, стабильной и развивающей среды для ребёнка, минуя этап интернатного учреждения, передаёт BAQ.KZ.

Приёмная профессиональная семья — это временное, но официальное устройство ребёнка в семью, где приёмные родители получают обязательную подготовку, оплату труда, а также пособие на содержание детей. Одна такая семья сможет воспитывать до четырёх детей одновременно.

Перед принятием ребёнка кандидаты пройдут обязательное обучение в специализированных организациях.

Окончательное решение по каждой семье принимает орган опеки и попечительства после проверки документов и соответствия критериям.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспановой, новая форма позволит направлять детей напрямую в семьи, минуя учреждения для сирот, что снижает психологическую травматизацию.

"Мы рассчитываем, что благодаря этой мере детям будет обеспечена стабильная, заботливая среда уже с первых дней после выявления ситуации", — подчеркнула Оспанова.

Ранее в Казахстане существовали четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приёмная семья. Профессиональная приёмная семья станет пятой формой, усиливающей поддержку детей и семей.

К слову, информация об опекунстве теперь доступна онлайн.