На V заседании Национального курултая в Кызылорде президент Международного фонда по защите свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова выступила с инициативами по развитию региональных медиа, усилению стратегических коммуникаций и повышению медиаграмотности, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, в Казахстане уже сформирована база региональных медиаплощадок, способных эффективно работать, однако ключевая задача - обеспечить их устойчивость и системность, а также выстроить собственную информационную повестку на фоне растущего внешнего информационного потока.

"На региональном уровне уже существует достаточно медиа-площадок, способных работать эффективно. Наша следующая цель - вывести их деятельность на системный и устойчивый уровень. Развитие региональных медиа-ресурсов позволит нам самостоятельно формировать собственные нарративы, определять логику объяснения происходящих событий и не передавать это право внешним источникам. В условиях, когда объём информации, поступающей извне, ежедневно растёт, именно стратегические коммуникации приобретают ключевое значение для внутренней политики", — заявила Жаманкулова.

Отдельное внимание в своём выступлении она уделила медиаграмотности и роли профессиональной журналистики, подчеркнув, что эти направления напрямую связаны с информационной безопасностью общества.

"Медиаграмотность необходимо усиливать системно и последовательно. Это мощный инструмент защиты общества от внешних информационных манипуляций и киберугроз. Медиаграмотный гражданин не поддаётся ложной информации в социальных сетях. При этом важно поддерживать отечественные СМИ и профессиональную журналистику - спрос на качественную, достоверную информацию в обществе никуда не исчез. Несмотря на трудности, отечественные медиа продолжают выполнять свою работу", — отметила глава фонда.

Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова подняла вопрос безопасности журналистов. Она напомнила, что Президент Казахстана обращал внимание на эту проблему в Послании от 16 марта 2022 года, однако, по её словам, действующие правовые нормы остаются недостаточно эффективными.

В этой связи спикер предложила рассмотреть возможность перевода части правонарушений против журналистов из уголовной в административную плоскость, что, по её мнению, позволит усилить защиту их профессиональной деятельности.