В Казахстане продлили помощь ипотечникам: кому могут списать часть долга

Казахстанцы, которым трудно выплачивать ипотеку, смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку еще почти год. В стране продлили срок оказания помощи заемщикам из социально уязвимых категорий до 1 сентября 2027 года, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Речь идет о программе, которая помогает людям снизить долговую нагрузку и сохранить единственное жилье. Решение о продлении приняли 28 сентября 2026 года.

Какую помощь могут получить ипотечники

Программа предусматривает несколько вариантов поддержки в зависимости от положения заемщика.

Уменьшение задолженности. Банк может снизить сумму долга.

Банк может снизить сумму долга. Льготный график платежей. Заемщику могут предложить более щадящие условия погашения ипотеки.

Заемщику могут предложить более щадящие условия погашения ипотеки. Возврат единственного жилья. Если недвижимость перешла на баланс банка, программа предусматривает возможность вернуть ее в собственность заемщика.

По данным агентства, к 1 октября 2026 года такую дополнительную поддержку получили 10,6 тысячи социально уязвимых заемщиков. Общий объем оказанной финансовой помощи составил 101,3 млрд теңге.

При этом продление программы не означает автоматического списания долгов всем ипотечникам. Решение о поддержке зависит от соответствия заемщика условиям программы.

Кого уже поддержали по программе

Программа рефинансирования ипотеки охватывает три направления.

Первое связано с сохранением единственного жилья заемщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2004 по 2020 год. К началу октября банки рефинансировали 33,4 тысячи таких займов на 215 млрд теңге.

Второе направление касалось валютных ипотечных кредитов, выданных до 1 января 2016 года. Банки конвертировали или рефинансировали 16,2 тысячи займов на 114,4 млрд теңге. Этот этап завершился 31 декабря 2025 года.

Третье направление предусматривает дополнительную помощь социально уязвимым заемщикам. Срок ее оказания продлен до 1 сентября 2027 года.

Казахстанцы все чаще обращаются из-за долгов

Проблема кредитной задолженности остается одной из самых частых причин обращений в финансовый регулятор.

Только за сентябрь 2026 года агентство рассмотрело 15,6 тысячи обращений граждан и организаций. Это на 6,3% больше, чем месяцем ранее.

Из них 43% были связаны с урегулированием задолженности по займам.

По сферам обращения распределились следующим образом.

47,1% касались банков.

39,4% были связаны с микрофинансовыми организациями.

7,1% приходились на коллекторские агентства.

Еще 18% обращений касались разъяснения законодательства, а 12% составляли консультации по различным вопросам.

По итогам выявленных нарушений финансовым организациям вынесли пять рекомендательных мер надзорного реагирования и одно письменное предписание. Три административных штрафа составили в общей сложности 1,7 млн теңге.

В опубликованной информации агентство не уточняет порядок подачи новых заявлений на дополнительную ипотечную поддержку и перечень документов. Эти сведения необходимо уточнять непосредственно у банка или финансового регулятора.