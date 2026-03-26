Национальный Банк Республики Казахстан сообщил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге на один год – до июня 2027 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана. Оно предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на новые.

В Нацбанке отметили, что продолжается выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». Замена проходит поэтапно с применением механизма параллельного обращения, который обеспечивает плавный переход от старых купюр к новым.

При этом как старые, так и новые банкноты в период параллельного обращения являются законным платежным средством. Они обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.

После завершения периода параллельного обращения банки второго уровня и АО «Казпочта» будут обменивать старые банкноты на новые в течение еще трех лет. В свою очередь филиалы Национального Банка будут осуществлять обмен бессрочно.

Таким образом, гражданам не требуется срочно обменивать банкноты старого образца — они продолжат свободно использоваться в повседневных расчетах.