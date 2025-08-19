15 августа 2025 года под председательством Вице-министра торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам противодействия незаконному ввозу и реализации куриных яиц на внутреннем рынке, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители МСХ, КГД, Комитета ветеринарного контроля, санитарно-эпидемиологического надзора, технического регулирования, а также территориальные подразделения и департаменты торговли.

Главное внимание было уделено усилению контроля на границе, выработке эффективных механизмов реагирования и предотвращению нарушений на рынке. По итогам взаимодействия с Союзом птицеводов выявлено около шести случаев предполагаемого незаконного ввоза яиц. По трём из них уже приняты меры в рамках закона, по одному — продолжаются проверки, два факта не подтвердились.

"Незаконный ввоз куриных яиц представляет прямую угрозу продовольственной безопасности, искажает конкурентную среду и подрывает доверие к предпринимаемым мерам государства", — подчеркнул вице-министр Айдар Абилдабеков.

Ранее, 4 апреля, на 6 месяцев был введён запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан. Кроме того, в феврале текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между государственными органами, птицеводами, производителями и торговыми сетями для стабилизации цен.

Принятые меры направлены на защиту отечественного производителя, обеспечение стабильности на рынке и укрепление продовольственной безопасности страны.