В 2024 году мировой рынок фармацевтического производства достиг впечатляющих 576,5 млрд долларов США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. Уже в 2025 году он может вырасти до 649,8 млрд, а к 2034 году - превысить отметку в 1,9 трлн долларов. По данным Precedence Research, среднегодовой рост в течение десятилетия составит 12,7%. Двигателями такого роста становятся развитие высокоэффективных препаратов, совершенствование производственных технологий и стремительное развитие прецизионной медицины.

Наибольшую долю глобального рынка в 2024 году заняла терапия онкологических заболеваний. Таблетки остаются наиболее популярной формой выпуска, а пероральные препараты - наиболее часто применяемыми. Львиная доля выручки пришлась на препараты, разработанные самими фармкомпаниями, а не на основе лицензионных соглашений. Всё чаще производители интегрируют в свою работу искусственный интеллект и машинное обучение - не только для ускорения разработки, но и для повышения эффективности логистики, контроля качества и соблюдения нормативов.

Мировым лидером по объёму фармацевтического производства остаётся Северная Америка с долей 32%, за ней следуют Европа (27%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (23%). Казахстан на этом фоне пока делает первые шаги, но с амбициозными планами. За январь–май 2024 года в стране произведено фармацевтических продуктов на 79,2 млрд тенге - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад внесли Шымкент, Алматинская и Карагандинская области. На них пришлось более 80% республиканского объёма производства. При этом, например, Алматинская область нарастила выпуск на 18,5%, а Карагандинская, напротив, снизила - на 11,9%.

Государство активно развивает цифровые инструменты в здравоохранении, включая ИИ для диагностики и персональных помощников, а также создает единое хранилище медицинских данных. Параллельно власти заявляют о расширении локализации: сокращены сроки регистрации препаратов до 100 рабочих дней, заключено 90 долгосрочных контрактов с 34 производителями, включая международные бренды вроде Pfizer, AstraZeneca и Roche. Идёт трансферт технологий, обучение специалистов, предоставление инвестиционных льгот.

Однако при росте производства и импорта цены на лекарства продолжают расти. В мае 2024 года препараты в Казахстане подорожали на 0,6% за месяц и на 7,7% в годовом выражении. В лидерах роста - "Омез Плюс", ацетилсалициловая кислота и "Ацикловир". При этом подешевели активированный уголь, "Азитромицин" и "Аквалор Форте". Максимальный рост цен за месяц зафиксирован в Жамбылской области - 1,9%, а за год - в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях (свыше 9%).

Импорт медикаментов остаётся существенным. За январь–апрель он составил 9,9 тыс. тонн на сумму 735,7 млн долларов. При этом в физических объёмах наблюдается снижение на 6,7%, тогда как в денежном выражении - рост почти на 24%. Казахстан всё ещё зависит от поставок из России, Индии, Китая и Германии. Особенно заметно увеличился импорт из Китая - с 1,2 до 1,8 тыс. тонн. В то же время поставки из Индии и Германии сократились.

Таким образом, Казахстан движется в ногу с глобальными трендами в фармацевтике, стараясь не только увеличить объёмы, но и укрепить технологическую и интеллектуальную базу отрасли. Однако для конечного потребителя главное препятствие по-прежнему остаётся прежним — цена. И это вызов, с которым придётся справляться уже в ближайшие годы.