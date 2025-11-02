В Казахстане продолжается поэтапное погашение задолженности по субсидиям в агропромышленном комплексе, передает BAQ.KZ. По данным Министерства сельского хозяйства, общая сумма долгов составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд — это субсидии на процентные ставки по кредитам.

Наибольшие долги накоплены в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях — вместе они составляют более половины всех обязательств. Несмотря на масштабные суммы, ситуация постепенно стабилизируется: в этом году уже погашено 148,5 млрд тенге. С 2023 года выплаты субсидий полностью переданы в ведение местных бюджетов. На 2025 год на эти цели предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть из которых пойдёт на закрытие задолженности прошлых лет.

Министерство сельского хозяйства призвало акиматы активнее искать дополнительные источники финансирования — за счёт перераспределения средств и внутренних резервов. Свою поддержку оказывает и правительство Казахстана. В 2024 году из республиканского резерва выделено 10 млрд тенге на субсидирование переработки сахарной свёклы, а в 2025-м — ещё 57,8 млрд тенге, включая 48,4 млрд на удешевление удобрений и 9,4 млрд на поддержку свекловодов.

Выплаты продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства и акиматы регионов ведут системную работу по сокращению долгов и повышению прозрачности субсидирования. Главная цель — обеспечить фермеров своевременной поддержкой и создать устойчивые финансовые условия для развития сельского хозяйства.

За последние два года аграрии получили и новые инструменты помощи — льготные кредиты и лизинг техники. Это позволяет обновлять парк машин, повышать эффективность и снижать себестоимость продукции. Всё это делает казахстанский агросектор более устойчивым и конкурентоспособным.