В Казахстане прогнозируют повышение температуры до +43°C
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Атлантический циклон принесет осадки и сильный ветер, однако жаркая погода снова установится на большей части территории страны. Синоптики «Казгидромета» рассказали, где ожидаются дожди, а где температура поднимется выше +40 градусов.
Циклон продолжит влиять на погоду в Казахстане. В ближайшие дни во многих регионах страны прогнозируются дожди с грозами.
В восточных областях погодные условия будут более сложными: здесь возможны сильные дожди, град, шквал и порывистый ветер. При этом на западе и северо-западе страны существенных осадков не ожидается.
Одновременно с этим в Казахстан начнут поступать горячие воздушные массы из районов Ирана. Это приведет к новому повышению температуры на большей части территории страны.
Где будет жарче всего
Днем на западе и северо-западе страны воздух прогреется до +38-43°C.
В северных регионах температура составит +30-35°C, в центральной части Казахстана ожидается +28-39°C.
На юге страны столбики термометров поднимутся до +36-41°C, на юго-востоке – до +29-37°C.
В северо-восточных и восточных областях дневная температура будет держаться в пределах +23-32°C.
По прогнозу метеорологов, несмотря на влияние циклона и локальные дожди, жаркая погода сохранится в большинстве регионов Казахстана.
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