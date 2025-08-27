В Казахстане прогнозируют резкое похолодание
Резкое ухудшение погоды ждет казахстанцев в ближайшие дни.
В начале периода большая часть Казахстана будет находиться под влиянием Западного антициклона, что обеспечит преимущественно сухую погоду без осадков, передает BAQ.KZ.
Однако уже 29 августа из-за прохождения ложбины Северо-Западного циклона северные, центральные и восточные регионы страны окажутся в зоне нестабильной погоды. 30 августа непогода охватит и юго-восток Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, местами — сильные ливни с градом и шквалистым ветром, особенно на севере, востоке и в центральной части страны.
По республике также прогнозируется усиление ветра, а на западе, севере и северо-западе в ночные и утренние часы — туманы.
Температурный фон будет следующим:
- Запад: 20–31 °C;
- Юго-запад: 27–35 °C;
- Северо-запад: от 23–33 °C снизится до 15–23 °C;
- Север: от 30–35 °C до 15–23 °C;
- Центр: от 30–37 °C до 18–27 °C;
- Восток: от 22–32 °C до 17–28 °C;
- Юг: от 30–41 °C до 26–35 °C;
- Юго-восток: сохраняется сильная жара 33–38 °C;
- Горные районы: 23–28 °C.
Жителям страны рекомендуется быть внимательными к изменению погоды, особенно при планировании поездок и пребывания на открытом воздухе.
