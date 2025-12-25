Токаев: в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены
В Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены, отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением к гражданам, передает BAQ.KZ.
"Самое главное, народ видит и ощущает эти изменения", — подчеркнул глава государства, отметив, что Казахстан проводит взвешенную внешнюю политику в условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации, что создает благоприятные условия для развития страны.
Президент напомнил о проведенной конституционной реформе: расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства, возросла роль политических партий, создан Конституционный суд. Граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений.
Кроме того, глава государства высказался о своей инициативе проведения парламентской реформы. Он сообщил, что предложения по переходу к однопалатному профессиональному Парламенту будут тщательно изучены, и при поддержке граждан этот шаг может быть реализован, что, по его мнению, станет полезным и эффективным для государства.
