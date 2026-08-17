За январь-июль 2026 года в Казахстане произвели 9 143 тонны чая и кофе, из них на чай пришлось 3 829 тонн.

Где производят больше всего чая

Лидером по производству чая остается Алматы. На город приходится 92,1% всего производства, или 3 528 тонн.

При этом значительная часть продукции поступает из-за рубежа. На импорт пришлось 74,1% общего объема чая – за семь месяцев в страну завезли 18,3 тыс. тонн этой продукции.

Основным поставщиком остается Кения – на ее долю приходится около 27,2% импортированного чая. Также крупные объемы продукции Казахстан импортирует из Индии, России, Италии и Китая.

Сколько чая и кофе продают

На экспорт за первые шесть месяцев 2026 года Казахстан отправил 3,9 тыс. тонн чая и кофе.

На внутреннем рынке за этот период реализовали 20,8 тыс. тонн продукции.

В среднем на одного жителя Казахстана приходится около 100 граммов чая в месяц.