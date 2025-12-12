В стране продолжается крупномасштабный выпуск препаратов для защиты сельскохозяйственных животных от вируса ящура. Только за текущий год произведено свыше 18 миллионов доз вакцин, применяемых для крупного и мелкого рогатого скота, а также для свиноводства, передаёт BAQ.KZ.

Об этом рассказала в кулуарах сената руководитель отдела контроля качества биофармацевтического предприятия OtarBioPharm Назым Есимбекова. По её словам, препарат представлен в двух формах - эмульгированной и сорбированной, что позволяет использовать его в разных производственных условиях.

Именно эти линии обеспечивают выпуск вакцин, разработанных учёными НИПО-Б и производимых по государственным заявкам.