В Казахстане произведено более 18 млн доз вакцины против ящура
В стране продолжается крупномасштабный выпуск препаратов для защиты сельскохозяйственных животных от вируса ящура. Только за текущий год произведено свыше 18 миллионов доз вакцин, применяемых для крупного и мелкого рогатого скота, а также для свиноводства, передаёт BAQ.KZ.
Об этом рассказала в кулуарах сената руководитель отдела контроля качества биофармацевтического предприятия OtarBioPharm Назым Есимбекова. По её словам, препарат представлен в двух формах - эмульгированной и сорбированной, что позволяет использовать его в разных производственных условиях.
Именно эти линии обеспечивают выпуск вакцин, разработанных учёными НИПО-Б и производимых по государственным заявкам.
"В этом году уже реализованы две поставки для Министерства сельского хозяйства. Общий объём выпуска превысил 18 миллионов доз", — рассказала она.
