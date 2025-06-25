В Казахстане прошёл масштабный онлайн-форум AFM Online 2025 "Цифровые триггеры XXI века", организованный Агентством по финансовому мониторингу в рамках продвижения идеологемы "Закон и порядок", передает BAQ.KZ. Ключевая цель мероприятия - повышение цифровой и финансовой грамотности граждан, а также формирование устойчивого иммунитета против современных схем мошенничества.

В форуме приняли участие свыше 2000 человек, включая представителей госорганов, экспертов, общественных деятелей, журналистов и популярных блогеров с миллионной аудиторией. Главный фокус события - диалог с обществом: простым языком, на реальных примерах, обсуждались риски, с которыми ежедневно сталкиваются казахстанцы в цифровой среде.

В повестке форума - финансовые пирамиды, схемы с дропами, уголовная ответственность за интернет-мошенничество, способы самозащиты. Заметным акцентом стали интерактивные форматы: актёры популярных сериалов "Патруль" и "Копы 667" через яркие скетчи показали, как выглядят мошеннические схемы в жизни. Особый отклик вызвали выступления известных блогеров, которые поделились личным опытом столкновения с аферистами и рассказали, как не попасть в их ловушки.

Организаторы подчеркнули: форум стал уникальной площадкой взаимодействия государства и общества, где важные вопросы безопасности обсуждаются открыто, доступно и без формализма. Агентство по финансовому мониторингу поблагодарило всех участников и заявило о намерении продолжить серию подобных инициатив, расширяя охват и вовлекая в превентивную работу всё больше граждан.