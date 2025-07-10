Несмотря на миллиарды тенге, выделенные на ремонт и строительство автодорог, дорожная ситуация в Казахстане продолжает ухудшаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. По данным отчёта АО "ҚазАвтоЖол" и Комитета автодорог, доля республиканских трасс в неудовлетворительном состоянии достигла почти 14%, увеличившись за год почти на 5 процентных пунктов. В ряде регионов ситуация критическая: в Улытауской области - более 35% дорог в плохом состоянии, в Абайской - 30,2%, в Восточно-Казахстанской - 26,9%.

Финансирование есть, но его не хватает. В 2023 году на ремонт и содержание автодорог выделено 150 млрд тенге, из которых на капитальный и средний ремонт осталось менее 110 млрд - в четыре раза меньше необходимого. В результате вместо запланированных 1934 км дорог было отремонтировано всего 1204 км. В 2024 году ситуация не улучшилась: только за первые пять месяцев объёмы работ в секторе автодорог снизились на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Казахстан стабильно отстаёт и по международным рейтингам. В 2024 году страна заняла 90-е место из 119 в индексе качества дорожной инфраструктуры по версии Всемирного экономического форума, причём сам индекс снизился с 3,66 до 3,5.

Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" буксует: заявленные цели остаются на бумаге, а реальное состояние дорог становится всё более тревожным. Чтобы привести всю сеть республиканских трасс в порядок, стране нужно ежегодно вкладывать до 800 млрд тенге - что в несколько раз превышает текущий уровень финансирования.

В условиях стремительного износа дорожной сети и нехватки средств, Казахстан рискует оказаться в ситуации, когда даже новые дороги начнут разрушаться быстрее, чем строятся.