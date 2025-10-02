В различных регионах Казахстана прошли крупные пожарно-тактические и комплексные учения, организованные ДЧС совместно с другими службами и объектами повышенной опасности. С начала 2025 года уже проведено более 900 подобных тренировок, передает BAQ.KZ.

Так, в Семее на базе ТРЦ "Қазына" пожарные по легенде тушили возгорание в бутике с сильным задымлением и эвакуировали условных пострадавших. В Актобе на заводе ферросплавов спасатели отработали ликвидацию пожара на производственном объекте, а в Усть-Каменогорске на ГЭС — тушение возгорания масла в условиях плотного дыма с использованием газодымозащитной службы.

В Уральске объектом учений стал спорткомплекс "Жайык Арена", где пожарные вместе с персоналом отрабатывали эвакуацию и тушение возгорания в зале. В Кызылординской области на станции Белкөл прошли комплексные учения "Теміржол-2025", где отрабатывались действия при утечке опасных химических веществ при транспортировке по железной дороге.

Особое внимание уделили трансграничному взаимодействию: в Жамбылском районе СКО вместе с коллегами из Костанайской области и Курганской области РФ спасатели ликвидировали условные природные пожары и эвакуировали население. На автогазозаправочной станции применили пожарного робота.

Завершили серию тренировок учения на нефтебазе в Туркестанской области, где вместе с УЧС Шымкента отрабатывались эвакуация персонала и развертывание техники.

По данным ДЧС, подобные мероприятия демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников экстренных служб, готовность к действиям в любых условиях и эффективность взаимодействия между регионами и службами.