В Казахстане впервые начали проводить внутриутробные операции — ещё до рождения ребёнка. Проект под названием "Фетальная медицина" запустили в 2024 году. За это время казахстанские врачи сделали 55 таких операций и помогли сохранить жизнь 86 будущим новорождённым. Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава РК Магрипа Ембергенова на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"Это те пороки и нарушения развития плода, которые в мире уже давно научились корректировать ещё до рождения. Мы тоже начали этот путь. 25 женщин после таких вмешательств уже успешно родили, в том числе — двойни", — сообщила она.

По словам Ембергеновой, благодаря запуску этого проекта, обновлению медицинских стандартов и улучшению маршрутизации беременных в Казахстане удалось добиться рекордно низких показателей материнской смертности за последние 30 лет.

Так, по итогам 2024 года материнская смертность снизилась до 10,1 на 100 тысяч родов, а младенческая — до 6,8 на 1000.