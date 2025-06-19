В Казахстане провели операции на ещё нерождённых детях
55 внутриутробных операций провели в рамках нового проекта.
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В Казахстане впервые начали проводить внутриутробные операции — ещё до рождения ребёнка. Проект под названием "Фетальная медицина" запустили в 2024 году. За это время казахстанские врачи сделали 55 таких операций и помогли сохранить жизнь 86 будущим новорождённым. Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава РК Магрипа Ембергенова на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.
"Это те пороки и нарушения развития плода, которые в мире уже давно научились корректировать ещё до рождения. Мы тоже начали этот путь. 25 женщин после таких вмешательств уже успешно родили, в том числе — двойни", — сообщила она.
По словам Ембергеновой, благодаря запуску этого проекта, обновлению медицинских стандартов и улучшению маршрутизации беременных в Казахстане удалось добиться рекордно низких показателей материнской смертности за последние 30 лет.
Так, по итогам 2024 года материнская смертность снизилась до 10,1 на 100 тысяч родов, а младенческая — до 6,8 на 1000.
"Это результат не только медицинской работы, но и грамотных управленческих решений, направленных на защиту жизни и здоровья женщин и детей", — добавила она.
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