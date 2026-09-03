В Казахстане проверили бензин на АЗС и нашли нарушения

На казахстанских АЗС выявили случаи, когда фактические характеристики бензина не соответствовали заявленной марке. В одном из образцов вместо АИ-95 лаборатория зафиксировала октановое число 92. В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли сообщили о результатах проверок качества топлива. В 2025 году в рамках государственного контроля специалисты провели 32 контрольных мероприятия на АЗС. Нарушения выявили в шести случаях. В 2026 году территориальные департаменты Комитета провели уже 55 контрольных мероприятий, включая внеплановые проверки, профилактический контроль и контрольные закупки.

Во время контрольных закупок специалисты отобрали 22 образца автомобильного бензина. Лабораторные исследования подтвердили три случая несоответствия установленным требованиям: два — по октановому числу и один — по массовой доле серы. В Алматы проверили бензин марки АИ-100-К5-Евро. Его фактическое октановое число составило 99 при нормативном значении не менее 100. Кроме того, массовая доля серы достигла 33 мг/кг при допустимом для экологического класса К5 значении не более 10 мг/кг.

Еще более показательный случай зафиксировали в Кызылординской области. В бензине, заявленном как АИ-95-К4, лаборатория определила октановое число 92. Нарушение выявили и в области Жетісу. В бензине марки АИ-92-К4 массовая доля серы составила 105 мг/кг при нормативе не более 50 мг/кг. По всем выявленным несоответствиям приняты меры оперативного реагирования.

При контроле качества топлива специалисты оценивают не только октановое число. В перечень проверяемых показателей входят концентрация свинца, массовая доля серы, содержание промытых смол, объемная доля бензола и углеводородов, содержание кислорода и оксигенатов, плотность, внешний вид, концентрация железа, монометиланилина и фракционный состав. В настоящее время в территориальных департаментах Комитета находятся 12 обращений, связанных с качеством топлива.