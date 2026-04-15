В Казахстане проверили оплату через Face ID и Kaspi
Нарушений в сфере защиты данных не выявлено
В Казахстане провели проверку технологии биометрической оплаты, в том числе через Face ID и сервисы Kaspi.kz. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, проверка была инициирована после обращений журналистов.
«После того, как вы в прошлый раз задали этот вопрос, мы провели полную проверку. Запросили у них все данные, в том числе технические, по данной технологии», - сообщила Абылкасымова.
Она уточнила, что анализ проводило профильное подразделение агентства.
«Проверка была проведена нашим подразделением информационной и кибербезопасности», - добавила глава АРРФР.
По итогам проверки нарушений выявлено не было.
«Подтверждено соответствие основным требованиям информационной безопасности при взаимодействии с потребителями финансовых услуг», - заявила она.
