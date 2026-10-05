В Казахстане проверят расходы Минобороны и 48 воинских частей

Высшая аудиторская палата проводит масштабную проверку Министерства обороны. Аудит охватит 50 объектов, в том числе 48 воинских частей. Специалисты проверят, как расходуются бюджетные деньги, в каком состоянии техника и военная инфраструктура, а также насколько эффективно работают цифровые системы.

О ходе проверки председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Для проведения аудита собрали группу специалистов государственного аудита, а также экспертов в сфере IT и связи.

Проверка затронет основные направления работы Вооруженных сил. В частности, аудиторы изучат материально-техническое обеспечение воинских частей, подготовку военнослужащих и проведение учений.

Также проверят развитие военной инфраструктуры, модернизацию вооружений и техники и работу цифровых систем.

По гособоронзаказу уже дали 57 рекомендаций

Смаилов также рассказал Президенту о результатах уже завершившейся проверки государственного оборонного заказа.

По ее итогам Высшая аудиторская палата направила Правительству и профильным госорганам 57 рекомендаций и поручений. Они касаются устранения выявленных нарушений.

Кроме того, Токаеву доложили о других плановых проверках, которые сейчас проводит Высшая аудиторская палата. Они охватывают важные направления экономики и социальной сферы.

По итогам встречи Президент дал конкретные поручения по дальнейшему проведению аудита Министерства обороны и развитию системы государственного аудита.