В Казахстане проверяют состояние сотен дамб и водных объектов
В стране продолжается масштабная кампания по обследованию гидротехнических сооружений.
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По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, до конца 2028 года планируется провести многофакторные обследования 557 объектов по всей стране, передаёт BAQ.KZ.
Такие обследования позволяют определить техническое состояние дамб, шлюзов, насосных станций и водохранилищ, а также подготовить декларации безопасности и оценить необходимость ремонта.
На сегодняшний день РГП "Казводхоз" проводит обследования на 29 объектах и разрабатывает декларации безопасности по 42 сооружениям. Акиматы регионов проводят обследования на 19 объектах. Завершены работы по трем сооружениям в Акмолинской, Мангистауской и Павлодарской областях. Обследования продолжаются в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.
В текущем году в 10 областях планируется обследовать 105 гидротехнических сооружений — в том числе в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской и других.
"В прошлом году было обследовано 84 объекта в 14 регионах, что превышает изначальный план. Мы усиливаем работу по обеспечению водной безопасности", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Работы проводятся в рамках реализации Комплексного плана развития водной отрасли, утверждённого правительством.
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