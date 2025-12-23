В Казахстане проводят оценку предприятий тепло и электроснабжения
Министерство энергетики РК совместно со Всемирным банком ведёт активную работу по реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Начата оценка состояния и перспектив развития ключевых коммунальных предприятий в сфере тепло- и электроснабжения, передаёт BAQ.KZ.
В ноябре 2025 года был утвержден пул из 12 коммунальных предприятий, которые вошли в программу модернизации. В декабре проведена оценка пяти из них:
- ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (г. Актау);
- АО "Астана региональная электросетевая компания";
- АО "Астана Теплотранзит";
- АО "Алатау Жарык Компаниясы";
- ТОО "Алматинские тепловые сети".
На первом этапе уже проведен анализ технико-экономических показатели и определен предварительный объемы работ для снижения уровня изношенности сетей.
В целом, до конца февраля 2026 года Министерство энергетики и международные эксперты Всемирного банка, АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" подготовят итоговый отчет по каждому предприятию, и буду определены ключевые направления для последующей практической реализации.
