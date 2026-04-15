В Казахстане проводятся инспекционные проверки банков второго уровня по рискам ПОД/ФТ. Об этом на брифинге сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, проверки охватили несколько банков, часть из них уже завершена, по другим работа продолжается.

«Результаты подтверждают наличие определённых нарушений. Вместе с тем, в соответствии с нашими регуляторными требованиями, результаты инспекционных проверок не подлежат разглашению, как и наименования банков и конкретные виды выявленных нарушений», — заявила Абылкасымова.

По итогам проверок формируются надзорные планы по устранению нарушений.

«Если по ним предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП, применяются административные штрафы. В зависимости от характера и серьёзности нарушений принимаются соответствующие надзорные меры», — пояснила глава АРРФР.

Она добавила, что по проверенным банкам такие планы уже разработаны и реализованы, а работа по устранению нарушений проведена.

Нарушения выявляются почти всегда

Отвечая на уточняющие вопросы, Абылкасымова сообщила, что проверки охватили все крупные банки. При этом конкретное число нарушений не раскрывается.

«При проведении инспекционных проверок нарушения практически всегда выявляются. Их характер и количество могут различаться», — отметила она.

В агентстве подчеркнули, что инспекционные проверки проводятся на постоянной основе.