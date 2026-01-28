В Казахстане государство продолжает обеспечивать пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями полной медицинской помощью, независимо от стоимости лечения, передаёт BAQ.KZ.

Если в 2019 году на эти цели было выделено 7,5 млрд тенге, то к 2025 году объем финансирования вырос до 175,4 млрд тенге. Средства направляются из республиканского бюджета, местных исполнительных органов, а также за счет фонда "Қазақстан халқына".

За последние пять лет число пациентов с редкими заболеваниями увеличилось с 42 тысяч до 91 тысячи человек, из которых более 14 тысяч — дети.

Для совершенствования системы принят комплексный план на 2025–2026 годы. В его рамках обновляются механизмы учета пациентов, диагностики орфанных заболеваний и обеспечения лекарственными средствами.

Оценка орфанных препаратов теперь проводится по трехэтапной модели, основанной на международном опыте, что должно повысить эффективность и обоснованность принимаемых решений.

В Министерстве здравоохранения отметили, что поддержка пациентов с редкими заболеваниями будет продолжена, а все меры принимаются с учетом безопасности и эффективности лечения.