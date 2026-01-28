В Казахстане проводят системные изменения в сфере редких заболеваний
К 2025 году объем финансирования в сфере редких заболеваний вырос до 175,4 млрд тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане государство продолжает обеспечивать пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями полной медицинской помощью, независимо от стоимости лечения, передаёт BAQ.KZ.
Если в 2019 году на эти цели было выделено 7,5 млрд тенге, то к 2025 году объем финансирования вырос до 175,4 млрд тенге. Средства направляются из республиканского бюджета, местных исполнительных органов, а также за счет фонда "Қазақстан халқына".
За последние пять лет число пациентов с редкими заболеваниями увеличилось с 42 тысяч до 91 тысячи человек, из которых более 14 тысяч — дети.
Для совершенствования системы принят комплексный план на 2025–2026 годы. В его рамках обновляются механизмы учета пациентов, диагностики орфанных заболеваний и обеспечения лекарственными средствами.
Оценка орфанных препаратов теперь проводится по трехэтапной модели, основанной на международном опыте, что должно повысить эффективность и обоснованность принимаемых решений.
В Министерстве здравоохранения отметили, что поддержка пациентов с редкими заболеваниями будет продолжена, а все меры принимаются с учетом безопасности и эффективности лечения.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области