Этой осенью в Астане пройдет Astana AI Film Festival - международный фестиваль фильмов, созданных с применением искусственного интеллекта, передает BAQ.kz.

Фестиваль станет одной из первых масштабных площадок в регионе, посвященных кино и AI-технологиям.

Ожидается, что мероприятие объединит авторов, digital-креаторов, инвесторов, экспертов и представителей технологических компаний из разных стран.

Ключевым событием станет международный конкурс короткометражных фильмов с призовым фондом в 1 миллион долларов. Участие смогут принять создатели AI-контента со всего мира.

В рамках фестиваля также запланированы конференции по искусственному интеллекту в киноиндустрии, питч-сессии для авторов и продюсеров, а также показы и обсуждения с участием экспертов.

Организаторы отмечают, что фестиваль охватит весь процесс создания контента - от идеи до реализации, с особым акцентом на новые форматы и гибридные проекты, сочетающие традиционное кино и технологии искусственного интеллекта.

Ожидается, что мероприятие станет важной площадкой для обмена опытом и развития индустрии цифрового контента в Казахстане и за его пределами.

Дополнительная информация о программе и условиях участия будет опубликована на официальном сайте фестиваля.