В Казахстане пройдет национальный чемпионат по киберфутболу
Каждый сможет побороться за место в национальной команде.
Сегодня 2026, 07:41
144Фото: Getty Images
В Казахстане состоится национальный чемпионат по киберфутболу, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в международных турнирах под эгидой FIFA, передает BAQ.KZ.
О проведении соревнований объявила Казахстанская федерация футбола. Турнир пройдет в трех дисциплинах: «eFootball» (Console), «Rocket League» и «eFootball» (Mobile). Матчи запланированы на 6, 20 и 27 апреля.
Принять участие в чемпионате смогут все желающие, что дает шанс каждому побороться за место в национальной команде.
Победители турнира представят Казахстан в отборочных соревнованиях. Далее команды примут участие в лиге FIFAe Nations League, по итогам которой определятся участники континентальных квалификаций.
Финальным этапом станет чемпионат мира, который пройдет в Саудовской Аравии.
