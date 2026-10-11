В Казахстане проживают более 756 тысяч людей с инвалидностью

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью - дата, которая напоминает о важности равных возможностей, доступной среды и создания условий, позволяющих каждому человеку реализовывать свой потенциал, самостоятельно принимать решения и полноценно участвовать в жизни общества.

Сегодня в Казахстане проживают более 756 тыс. людей с инвалидностью, в том числе 120 тыс. детей и 636 тыс. взрослых. За каждым из этих чисел - люди с собственными мечтами, талантами, профессиональными планами и достижениями.

Люди с особыми потребностями сегодня активно участвуют в общественной и профессиональной жизни страны. Они развивают бизнес, занимаются общественной деятельностью, добиваются успехов в политике, спорте, творчестве и других сферах.

Важной частью этой работы становится участие самих людей с инвалидностью в обсуждении и формировании решений, которые непосредственно затрагивают их жизнь. Их экспертное мнение позволяет лучше учитывать реальные потребности граждан и совершенствовать систему социальной поддержки.

"Сегодня государственная политика в этой сфере охватывает широкий комплекс мер - от социальных выплат и реабилитации до специальных социальных услуг, технических средств реабилитации и содействия занятости. Основные направления определены Концепцией инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025-2030 годы, которая ориентирована на равенство прав, самостоятельность человека и его участие в принятии решений. Особое внимание уделяется доступу к образованию, занятости, инфраструктуре, информации и государственным услугам", - рассказали в минтруда.

Одним из инструментов, расширяющих возможности самостоятельного выбора, является Портал социальных услуг. В соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации граждане могут самостоятельно выбирать необходимые технические средства, поставщиков услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, а также организации санаторно-курортного лечения. Такой подход позволяет сделать поддержку более адресной и учитывать индивидуальные потребности каждого человека.

Продолжается цифровизация процессов установления инвалидности. В предусмотренных случаях гражданину достаточно обратиться в медицинскую организацию, после чего необходимые документы передаются в электронном формате, а специалисты рассматривают их без личного посещения подразделения медико-социальной экспертизы. Это особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов. По состоянию на 1 октября 2026 года в таком формате рассмотрено более 83,4 тыс. заявок, а в реестр включены 79 независимых экспертов медико-социальной экспертизы.

Расширяются и возможности для реабилитации. В 2023–2026 годах в Семее, Таразе, Кентау, Уральске, Атырау и Астане введены в эксплуатацию шесть новых реабилитационных центров. Кроме того, предусмотрено создание крупных реабилитационных центров еще в 12 регионах страны. Современная инфраструктура создает дополнительные возможности для комплексной реабилитации и социальной адаптации граждан.

Особое внимание уделяется детям. В рамках третьего этапа инициативы «Қамқорлық» в 10 городах работают центры дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Их общая проектная мощность составляет 1 395 мест, фактический охват - не менее 1 131 ребенка.

Продолжается работа и по повышению качества специальных социальных услуг. С 1 января 2025 года введено лицензирование организаций, предоставляющих такие услуги в сфере социальной защиты населения. По состоянию на 1 октября 2026 года лицензирование прошла 621 организация, в том числе 455 коммунальных государственных учреждений и 166 неправительственных организаций. Лицензирование позволяет обеспечить соответствие установленным требованиям к условиям оказания услуг, доступности помещений и квалификации специалистов.

Одним из ключевых направлений остается содействие занятости. По состоянию на 1 октября 2026 года в карьерные центры обратились 29,5 тыс. человек с инвалидностью, 17,9 тыс. из них охвачены активными мерами содействия занятости. Трудоустроены 10,5 тыс. человек, в том числе 5 022 - на постоянные рабочие места. Гражданам предоставляются услуги по подбору вакансий, профессиональному обучению и участию в программах субсидируемой занятости.

Расширяются возможности для получения новых профессиональных навыков и развития предпринимательских компетенций. Краткосрочным профессиональным обучением охвачены 243 человека с инвалидностью. По проекту «Бастау бизнес» основам предпринимательства обучались 3 629 человек, из них 2 349 получили сертификаты. Онлайн-обучением на платформе Skills Enbek охвачены 2 951 человек.

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу над тем, чтобы система поддержки становилась более доступной, современной и ориентированной на человека. В центре этой работы - возможность получать необходимую поддержку, самостоятельно выбирать услуги, раскрывать профессиональный потенциал, работать, развивать собственное дело и принимать активное участие в жизни общества.

День лиц с инвалидностью – это не только повод говорить о социальной поддержке. Это возможность еще раз отметить достижения людей, которые своим трудом, профессионализмом, талантом и активной жизненной позицией вносят значимый вклад в развитие Казахстана.

Создание равных возможностей, развитие доступной среды и повышение качества социальных услуг остаются важными направлениями государственной политики. Главная цель - чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел возможность реализовать свои способности, быть самостоятельным и чувствовать себя полноценным участником жизни общества.