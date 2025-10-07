Проведенный Агентством по финансовому мониторингу анализ строительных проектов позволил предотвратить необоснованные затраты на сумму 242,4 млрд тенге — более чем в шесть раз превышает показатель прошлого года (2024 г. – 40,5 млрд), передает BAQ.KZ.

В частности, только в рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.

На брифинге в Правительстве заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал, что это стало возможным благодаря внедрению информсистемы "AQIQAT", разработанной для анализа проектно-сметной документации и выявления завышений стоимости материалов.

Система интегрирует сведения об отечественных товаропроизводителях, цены и справочники КазНИИСА. Загруженные в систему ПСД автоматически оцифровываются, сравниваются с базой отечественных производителей и выявляются завышения.