В Казахстане пытались "раздуть" строительные сметы на 242 млрд тенге
В рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.
Проведенный Агентством по финансовому мониторингу анализ строительных проектов позволил предотвратить необоснованные затраты на сумму 242,4 млрд тенге — более чем в шесть раз превышает показатель прошлого года (2024 г. – 40,5 млрд), передает BAQ.KZ.
В частности, только в рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.
На брифинге в Правительстве заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал, что это стало возможным благодаря внедрению информсистемы "AQIQAT", разработанной для анализа проектно-сметной документации и выявления завышений стоимости материалов.
Система интегрирует сведения об отечественных товаропроизводителях, цены и справочники КазНИИСА. Загруженные в систему ПСД автоматически оцифровываются, сравниваются с базой отечественных производителей и выявляются завышения.
"Мы готовы предоставить доступ к системе всем администраторам бюджетных программ. Это позволит значительно расширить охват и повысить эффективность контроля за ценообразованием и использованием бюджетных средств", — подчеркнул Бижанов.
