В Казахстане работают более 23 тысяч компаний с российским участием
По словам Президента России, в Казахстане действует более 23 тысяч компаний с российским участием и реализуется 70 крупных совместных проектов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Об этом он сказал по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Владимира Путина, общий объем российских капиталовложений в экономику Казахстана приближается к 30 млрд долларов.
"Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем российских капиталовложений приближается к 30 миллиардам долларов", — сказал Президент России.
Он также сообщил, что в Казахстане действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием.
"В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием. Реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики", — отметил Владимир Путин.
Президент России добавил, что компании двух стран реализуют проекты в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений, а также развивают партнерство по добыче редкоземельных металлов.
