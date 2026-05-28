В Казахстане работают более 23 тысяч компаний с российским участием

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Об этом он сказал по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем российских капиталовложений приближается к 30 миллиардам долларов", — сказал Президент России.

"В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием. Реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики", — отметил Владимир Путин.

Президент России добавил, что компании двух стран реализуют проекты в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений, а также развивают партнерство по добыче редкоземельных металлов.