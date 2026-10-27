В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования
В школах начались осенние каникулы.
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Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно и составят семь дней. Учёба возобновится 2 ноября 2026 года.
По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране расширяются возможности дополнительного образования детей.
В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования. Художественные и музыкальные школы, дворцы школьников, спортивные школы и творческие центры позволяют детям развивать способности с учётом своих интересов.
Во время осенних каникул дети могут проводить время с семьёй, читать, заниматься спортом и творчеством. Школы могут предложить мероприятия для содержательного досуга детей. Участие в них добровольное. При этом должны учитываться интересы детей и планы семьи.
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