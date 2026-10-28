В Казахстане работникам вернули зарплатные долги на сотни миллионов тенге

Государственные инспекторы труда продолжают работу по защите прав работников в Казахстане. В результате принятых мер погашаются задолженности по заработной плате, отменяются незаконные дисциплинарные взыскания и восстанавливаются уволенные сотрудники.

В Мангистауской области 101 работнику ТОО «Актауский машиностроительный комплекс» выплатили задолженность по зарплате на сумму 41,8 млн тенге. Кроме того, после вмешательства инспекции труда работнице ТОО «Яссы Сервис» выплатили 290 тыс. тенге за сверхурочную работу.

В Алматы задолженность на общую сумму 162,1 млн тенге погашена перед 117 работниками 64 предприятий. В частности, сотруднику ТОО «Тоталь Энерджис Маркетинг Казахстан» после судебных разбирательств выплатили 89 млн тенге.

В Акмолинской области после проверки полностью погашена задолженность перед 27 работниками ТОО «Tlekei-Agro» на сумму более 18,1 млн тенге. В Жамбылской области 24 работника ТОО «Школа-гимназия — детский сад «Sharapat» получили свыше 6 млн тенге задолженности по заработной плате.

Также инспекторы труда добились восстановления нарушенных прав работников. В Туркестанской области на прежние должности вернули двух директоров школ, уволенных с нарушением установленных требований, а также медицинского работника Кентауской городской поликлиники. В Шымкенте по результатам проверки отменили незаконный выговор сотруднику городской многопрофильной больницы с онкологическим центром.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напоминают: при задержке заработной платы, незаконном увольнении и других нарушениях трудового законодательства граждане могут обратиться в территориальный департамент государственной инспекции труда или подать заявление через платформу eOtinish.