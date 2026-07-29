В Казахстане работодателей предупредили о штрафах за нарушения в ЕСУТД

Работодатели в Казахстане обязаны своевременно вносить сведения о трудовых отношениях в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). За нарушение этих требований предусмотрены административные штрафы до 150 МРП, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил заместитель руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по городу Астане Мурат Шакенов.

По его словам, в ЕСУТД работодатели обязаны регистрировать сведения о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров. Кроме того, в систему необходимо вносить информацию о предоставлении отпусков по беременности и родам, а также в связи с усыновлением или удочерением новорожденного ребенка.

Законодательством установлены конкретные сроки внесения сведений. Информацию о новом трудовом договоре необходимо зарегистрировать не позднее пяти рабочих дней после его подписания. Изменения и дополнения в договор вносятся в течение 15 календарных дней, а сведения о прекращении трудовых отношений — не позднее трех рабочих дней со дня увольнения работника.

Как отметил Мурат Шакенов, с 12 марта 2026 года в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях действует ответственность за нарушения, связанные с ведением ЕСУТД.

Штрафы предусмотрены за невнесение или несвоевременное внесение сведений, а также за предоставление неполной, недостоверной или некорректной информации. Размер административных взысканий составляет от 30 МРП для должностных лиц до 150 МРП для субъектов крупного предпринимательства.

В департаменте призвали работодателей своевременно оформлять трудовые отношения и соблюдать требования законодательства, чтобы избежать административной ответственности.