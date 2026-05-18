В Казахстане раскрыли схему незаконной регистрации авто на 705 млн тенге

Сегодня 2026, 09:05

Сегодня 2026, 09:05

В Актюбинской области завершено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией автомобилей с целью уклонения

Как работала схема

Участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств - грузовых тягачей и легковых автомобилей - на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Клиентов находили через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая оформление автомобилей без уплаты обязательных сборов.

После договоренности организатор передавал данные сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими характеристиками.

Далее оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекались подставные лица, а документы подавались через спецЦОН.

При этом нотариальные действия проводились без участия законных владельцев.

Ущерб и меры

Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.

Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд.