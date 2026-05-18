В Казахстане раскрыли схему незаконной регистрации авто на 705 млн тенге
По данным следствия, в преступную группу входили девять человек, включая государственного автоинспектора и нотариуса
В Актюбинской области завершено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией автомобилей с целью уклонения
Как работала схема
Участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств - грузовых тягачей и легковых автомобилей - на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
Клиентов находили через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая оформление автомобилей без уплаты обязательных сборов.
После договоренности организатор передавал данные сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими характеристиками.
Далее оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекались подставные лица, а документы подавались через спецЦОН.
При этом нотариальные действия проводились без участия законных владельцев.
Ущерб и меры
Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд.
