В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
Фигуранты дела подозреваются в создании схемы незаконного извлечения прибыли и получении взяток
В Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении откатов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, фигуранты дела подозреваются в создании схемы незаконного извлечения прибыли и получении взяток.
АО "ЦРТР" является единственным государственным оператором данных о доходах граждан, которые используются банками и микрофинансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.
"Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников", - отмечается в сообщении.
Следствием установлено, что в 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков заключил с руководителем "Первого кредитного бюро" Омаровым незаконное соглашение.
"Если “Государственное кредитное бюро” получало 30% дохода, то “ПКБ” на основании соглашения начало получать до 35% прибыли", - сообщили в АФМ.
В результате доля доходов государственного оператора снизилась, что привело к ущербу.
"В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, следствием выявлены дополнительные нарушения.
"На каналы обмена информацией между “ЦРТР” и “ПКБ” установлен сервис, позволяющий ускоренно обрабатывать запросы. В то же время на каналах с “ГКБ” внедрено программное обеспечение, замедляющее обработку данных", - отметили в ведомстве.
В июне 2025 года фигуранты были изобличены при передаче взятки.
"Аргандыков и Омаров передали Сарбасову вознаграждение в размере 75 тыс. долларов США за сохранение условий незаконной схемы", - сообщили в АФМ.
Подозреваемые задержаны, судом наложен арест на их имущество и ценные бумаги на сумму более 1 млрд тенге.
Материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, лица считаются невиновными до вступления приговора суда в законную силу.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
- На побережье Каспия возле Актау обнаружили массовую гибель лебедей