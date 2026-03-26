В Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении откатов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, фигуранты дела подозреваются в создании схемы незаконного извлечения прибыли и получении взяток.

АО "ЦРТР" является единственным государственным оператором данных о доходах граждан, которые используются банками и микрофинансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.

"Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников", - отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что в 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков заключил с руководителем "Первого кредитного бюро" Омаровым незаконное соглашение.

"Если “Государственное кредитное бюро” получало 30% дохода, то “ПКБ” на основании соглашения начало получать до 35% прибыли", - сообщили в АФМ.

В результате доля доходов государственного оператора снизилась, что привело к ущербу.

"В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствием выявлены дополнительные нарушения.

"На каналы обмена информацией между “ЦРТР” и “ПКБ” установлен сервис, позволяющий ускоренно обрабатывать запросы. В то же время на каналах с “ГКБ” внедрено программное обеспечение, замедляющее обработку данных", - отметили в ведомстве.

В июне 2025 года фигуранты были изобличены при передаче взятки.

"Аргандыков и Омаров передали Сарбасову вознаграждение в размере 75 тыс. долларов США за сохранение условий незаконной схемы", - сообщили в АФМ.

Подозреваемые задержаны, судом наложен арест на их имущество и ценные бумаги на сумму более 1 млрд тенге.

Материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, лица считаются невиновными до вступления приговора суда в законную силу.