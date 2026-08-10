В Казахстане девять женщин носят имя Абай. Такие данные ко Дню Абая опубликовало Бюро национальной статистики.

Сколько женщин носят имя Абай

По статистике, всего в Казахстане зарегистрирован 18 961 человек по имени Абай. Среди них – девять женщин.

10 августа в Казахстане отмечается День Абая. В связи с памятной датой ведомство представило статистику, связанную с именем великого казахского поэта.

Где живет больше всего тезок

Больше всего людей по имени Абай зарегистрировано в Астане – 2 186 человек. На втором месте находится Туркестанская область – 2 008, на третьем – Алматы с показателем 1 740 человек.

Самый старший казахстанец по имени Абай родился в 1932 году.

Наиболее многочисленная возрастная группа – граждане от 30 до 34 лет. Их насчитывается 3 267 человек.

Дают ли детям имя Абай

Да, имя продолжает получать новое поколение казахстанцев.

Только за первое полугодие 2026 года имя Абай дали 91 ребенку.

Кроме того, в стране зарегистрированы 37 844 человека с именами Ибраһим, Ибрагим или Ибрахим.

Где еще встречается имя Абая

Имя великого поэта широко представлено и в географических названиях Казахстана.

В честь Абая названы одна область, один город, три района и 26 сел.

Напомним, 10 августа Казахстан отмечает День Абая. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с памятной датой и отметил ее значение для страны.