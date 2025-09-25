В Казахстане раскрыта международная финансовая пирамида под видом криптофонда
Более 40 человек вовлечены в криптопирамиду
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы начал расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием "Амир Капитал", передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.
Компания, действовавшая под видом международного инвестиционного фонда, в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.
Организаторы обещали вкладчикам доход в размере от 5 до 10% якобы от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты. Регистрация новых участников происходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте — USDT, BTC и ETH — через Amir Wallet.
В действительности, как установило следствие, средства перераспределялись по классической схеме финансовой пирамиды: выплаты ранним участникам производились за счёт вложений новых. Всего в схему были вовлечены более 40 человек.
С конца 2021 года вкладчики столкнулись с невозможностью вывести свои средства с платформы "amir.capital". Организаторы ссылались на "технические сбои" и обещали восстановление доступа, однако средства вкладчикам так и не вернули.
По решению суда наложен арест на криптовалютные активы компании на сумму свыше 10 миллионов долларов США, а также на земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых по делу взята под стражу на два месяца.
В рамках расследования иные подробности дела в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежат разглашению. Работы по установлению всех участников и ущерба продолжаются.
