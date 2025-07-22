В Туркестанской области пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный тоннель на границе с Узбекистаном, передает BAQ.KZ.

Операция была проведена при координации прокуратуры региона совместно с Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, Комитетом нацбезопасности и при содействии правоохранительных органов соседнего государства.

Злоумышленники проложили под землёй 450-метровый тоннель, по которому в течение двух месяцев систематически переправляли горюче-смазочные материалы. Контрабанда сопровождалась чётко выстроенной схемой финансирования, логистики и вывозом продукции, а её координация велась с участием граждан обеих стран.

Одновременно с казахстанской стороны оперативные действия проводились и в Узбекистане. В результате установлены все участники преступной группы, включая граждан Узбекистана. В Казахстане подозреваемыми признаны пятеро человек, граждане РК.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.