50-летний житель Костанайской области организовал в области Улытау незаконную добычу марганцевой руды. Его деятельность выявили и пресекли местные прокуроры, передает BAQ.KZ.

– Прокуратурой области Ұлытау совместно с Департаментом экономических расследований выявлена криминальная схема незаконной добычи марганцевой рудына территории области.

Установлено, что 50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 года не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении "Восточный Каражал", а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых, – сообщили в прокуратуре области Улытау.

За это время было отгружено более 16 тысяч тонн руды, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1,3 млрд тенге. В результате преступной деятельности и продажи переработанной железомарганцевой руды как внутри страны, так и за рубежом, мужчина заработал более 3,5 млрд тенге.

Приговором суда области Ұлытау виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере недропользования сроком на 5 лет.

В доход государства взыскано 4,8 млрд тенге, а также конфискованы 3 легковых и 2 большегрузных транспортных средства, приобретенных на средства, добытые преступным путем. Приговор суда вступил в законную силу.