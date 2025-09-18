В Казахстане раскрыта схема незаконного микрокредитования на миллиарды тенге
Компании занимались скупкой техники и товаров, однако на деле выдавали займы под залог имущества, не имея лицензии.
Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабную схему нелегального микрокредитования, замаскированную под сеть комиссионных магазинов, передает BAQ.KZ.
По данным АФМ, в разных городах страны действовало около 200 филиалов, объединённых под брендом "Актив Маркет". Формально компании занимались скупкой техники и товаров, однако на деле выдавали займы под залог имущества, не имея лицензии.
Расследование установило, что владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов через доверенных лиц оформил несколько фирм, совмещавших работу с ломбардами и комиссионками. При этом кредиты предоставлялись по ставкам, превышающим установленные законом в четыре раза. Так, вместо допустимых 0,3% в день клиенты платили 16,2% за займ на 15 дней.
В результате сотни тысяч граждан, в том числе пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказались в долговой ловушке. Только за последние два года с заемщиков было незаконно взыскано свыше 3,5 млрд тенге.
Кроме того, для легализации доходов использовались фиктивные договоры на 1,9 млрд тенге, а средства переводились на личные счета под видом дивидендов.
АФМ провело более 200 обысков в разных регионах страны, изъяты вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается, фигурантами проходят 15 человек.
При этом в ведомстве подчеркнули, что лицензированная деятельность "Актив Ломбард" не затронута, имущество заемщиков не изымается.
Агентство также напомнило: сейчас расследуются ещё 14 дел по незаконным микрокредитам.
"В этой связи, призываем предпринимателей, осуществляющих микрофинансовую деятельность, строго соблюдать права и законные интересы заемщиков. Предупреждаем, что в случае взимания с граждан завышенных ставок вознаграждения виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
